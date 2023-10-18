İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanlarının, Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi için Polis Okulu’nun yapacağı eğitimlerin 6 Kasım’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Özel Güvenlik eğitimi için İçişleri Bakanlığı’nın web sayfasından tedarik edilecek başvuru formu ve belirtilen evrakın İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Birimi’ne şahsen en geç 25 Ekim tarihine kadar iletilmesi gerektiği kaydedildi.

Başvuru sırasında sunulması gereken belgeler şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi. lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge. Sabıka kayıt belgesi. Erkekler için yurt ödevini yerine getirdiğini veya yurt ödevini yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge. Görevin yapılmasına engel bir bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. Eğitim ücreti makbuzu ( Bakanlıktan alınacak).”

Bilgi için 611 11 50 numaralı telefon aranabilecek.