Mezun olmadığı halde bir üniversitenin diş hekimliği fakültesine ait sahte diploma ile transkript düzenlediği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da F.Y. (K-30), 3 Ocak 2020 - 8 Haziran 2023 tarihleri arasında yetkisiz olarak sahte diploma ve transkript oluşturulmasını sağlayarak, ilgili bakanlık mührü ile onaylı gibi gösterdi.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, dün tespit edilerek tutuklanan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.

- Uyuşturucu tasarrufundan iki kişiye tutukluluk

Güzelyurt’ta çarşamba günü dört kişinin tasarrufunda yedi gram hintkeneviri, iki öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan para bulunması olayına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.A. (E-25) tutuklandı.

Lefkoşa’da dün tespit edilen şahsın evinde yapılan aramada, satışa hazır 10 gr hintkeneviri ve içerisinde yaklaşık 100 mlgr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan öğütücü bulundu.

Öte yandan, dün İskele’de saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen polis operasyonunda Y.E.Ç.’nin (E-25) üzerinde 25 gr hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın tutuklandığı, olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

- Çayırova’da kapalı mevsimde yasak yöntemle avlanmış kuş, ithali yasak ve izinsiz tüfek fişeği ve av kuşu tespit edildi

Çayırova’da dün M.O.’nun (E-37) evinde yapılan aramada, derin dondurucuda kapalı mevsimde yasak yöntem olan ağ ile 2024 yılında avlanmış 31 pulya ve 44 cikla kuşu bulundu.

Aramada, ayrıca, evin garaj kısmında GKRY menşeli 15 ithali yasak fişek ile özel izinsiz toplam bin 720 fişek ele geçirildi, avlusunda ise Haziran ve Temmuz aylarında yakalandığı tespit edilen üç turaç av kuşunun yasa dışı şekilde bulundurulduğu belirlendi.

Şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Kumyalı’da kapalı mevsimde derin dondurucuda kuş bulunduran kişiye para cezası

Kumyalı’da O.Ö.’nün (E-50) evinde dün yapılan aramada, derin dondurucuda kapalı mevsimin sona erdiği tarih itibarıyla 90 gün içerisinde tüketilmemiş iki keklik, iki yaban tavuğu ve 23 cikla kuşu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak şahsa, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası gereğince iki asgari ücret tutarında sabit para cezası kesildi.

- Gönyeli’de kavga ve polise saldırı

Gönyeli Atatürk Caddesi’nde dün sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü olduğu tespit edilen F.K. (K-21), kendisine evinden çıkmasını söylediği gerekçesiyle T.Ş.’yi (E-22) darp ederek, küfür etti, ayrıca yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Görevli polisler T.Ş.’yi suçüstü hali gereği tutuklamasının ardından alkol testi yapmak istediğinde, şahıs polislere küfür etti, görevli kadın polisin saçını çekerek darp etti. Soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da sarhoş vaziyette çevreye rahatsızlık

Gazimağusa Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bugün K.T. (E-21) 155 mlgr, Şht Hüseyin Akil Hoca Sokak’ta ise F.E. (K-45) 188 mlgr alkollü içki tesiri altında oldukları sırada yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Her iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

- İkamet izinsiz dört kişi tespit edildi

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet eden dört kişi tespit edildi.

Söz konusu şahıslar tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.