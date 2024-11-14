Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bu topraklarda, birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak, özgür ve refah dolu yarınlara ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Özçınar, KKTC’nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar mesajında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıl dönümüne erişmiş olmanın coşku ve heyecanı içerisindeyiz.

Tarih boyunca pek çok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türk halkı, özgürlüğü ve bağımsızlığı için verdiği onurlu mücadelenin ardından kurduğu devletin bugün 41. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Bugünlere ulaşmamızda, Anavatan Türkiye’nin her zaman yanımızda olan güçlü desteği ve dayanışması büyük bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bize verdiği bu destek, özgürlük ve bağımsızlık yolunda attığımız her adımda en büyük dayanağımız olmuştur.

Bu topraklarda var olma mücadelesi veren atalarımızın fedakarlıklarını unutmadan, büyük bir onur ve sorumlulukla, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için el birliğiyle çalışmak hepimizin en önemli görevidir. Bizlere miras bırakılan bu topraklarda, birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak, özgür ve refah dolu yarınlara ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimize ise minnet ve saygıyla anıyoruz.

Cumhuriyetimizin 41. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Kıbrıs Türk halkına huzur, refah ve mutluluk dolu nice yıllar diliyorum.”