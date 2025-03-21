Mahmut Özçınar, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, suyun, sonsuz bir kaynak olmadığının bilinciyle hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Kıbrıs’ın, su kaynakları açısından zaten sınırlı bir ada ülkesi olduğunu belirten Özçınar, “Küresel ısınma ile artan sıcaklıklar ve değişen yağış düzenleri, adadaki su kıtlığını daha da kötüleştirebilir. Kış mevsimindeki yağış azlığı, yazın daha fazla buharlaşma, içme suyu ve sulama için gerekli su kaynaklarının azalmasına yol açabilir. Bu durum, tarımı ve halk sağlığını doğrudan etkileyecektir.” dedi.

Su kaynakları yönetimi gibi önlemlerin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Özçınar, yerel sulama sistemlerinin iyileştirilmesinin de son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi, yerel yönetimlerin su arıtma alt yapısını güçlendirmeyi ve suyun adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı zorunlu kılmaktadır.” dedi.

Arıtma yöntemi ile yağmur suyunu alternatif birer kaynak olarak değerlendirip, bunlardan doğrudan faydalanılacak yöntemlerin genişletilerek uygulamaya konulması gerektiğini de belirten Özçınar, “Su kaynaklarının korunması, suyun etkin kullanımı ve topluma güvenli içme-kullanma suyunun ulaştırılması için de politikaların geliştirilmesi, somut adımlar atılması şarttır.” ifadelerini kullandı.

Özçınar ayrıca, temiz su kaynaklarının her geçen gün daha da azaldığı bilinciyle, her bireyin gelecek için sorumlu davranmasının önemine de dikkat çekti.