Disiplin tüzüğündeki değişikliği yeterli bulmadığını belirten 4 dernek başını örten öğrencilerin sorununun ve endişesinin çözülmediğini savunarak, tüzüğün yeniden ele alınmasını talep etti.

KKTC İnsanı Değerler Derneği, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği ve Mağusa -Maraş Esnaf ve Zanaatkarları Kalkındırma Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada disiplin tüzüğündeki değişiklikle öğretmen sendikalarının buna karşı düzenlediği eylemler eleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruna çare üretmek adına tüzüğü alelacele Bakanlar Kurulu’na götürdüğünün ancak “bone ve bandana” düzenlemesinin sorunu çözmediğinin savunulduğu açıklamada, başını örten kızların endişeli olduğu belirtildi.

Kılık, kıyafet serbestliğinin arkalarını sendikaya dayayan bazı yönetici ve öğretmenler tarafından engellendiğinin de savunulduğu açıklamada, başını örtmek isteyen öğrencilere karşı kınama, suçlama, baskı yapıldığı, derse girmelerinin engellendiği, eğitim alma haklarının ihlal edildiği iddia edildi.

Bazı gazete yazarlarının bir-iki kız çocuğunun başını örtmesini bahane ederek dini değerlere ve dindar öğrencilere ağır itham ve iftiralarda bulunduğunu, dinini inanç ve değerleri yaşayarak okumak isteyen kızların psikolojisini bozacak kadar aşırıya gidildiği öne sürüldü.

4 derneğin hakları ihlal edilenlerin arkasında olacağının vurgulandığı açıklamada, “Bu konu bir-iki kişiyi değil tüm Müslümanları alakadar ettiğinden kararın acilen taleplere göre düzeltilmesini bekliyoruz” denildi.