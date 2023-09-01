Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

 

Özçınar, mesajında şöyle dedi:

 

“Barış, dünya tarihi boyunca insanlığın en büyük özlemi ve ihtiyacıdır.

 

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, din, dil, ırk ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek temenni eder, sevgi ve adaletin hakim olduğu, çocukların hep güldüğü, mutlu, huzur dolu bir dünya dilerim.

UNDP Kıbrıs, Gençlik İnovasyon Fabrikası (YIF) programını başlattığını duyurdu UNDP Kıbrıs, Gençlik İnovasyon Fabrikası (YIF) programını başlattığını duyurdu

 

1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun.”