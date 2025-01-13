Özçınar mesajında Denktaş’ı, vefatının ayrılışının 13. yılında sevgi, derin bir saygı ve özlemle andıklarını belirterek, hayatını Kıbrıs Türk halkının haklarına, eşitliğine ve özgürlüğüne adayan Denktaş'ın, her türlü zorluğa karşı yılmadan mücadele eden bir lider olarak tarihe geçtiğini vurguladı. Özçınar, "O’nun bilgeliği, deneyimi ve kararlılığı, sadece dönemin değil, geleceğin de ışığını yakan bir rehber niteliğindedir." ifadelerine yer verdi.

Denktaş'ın, halkın bağımsızlık mücadelesinin simgesi, onuru ve önderi olarak kendilerine miras bıraktığı fikirleriyle yollarını aydınlatmaya devam ederken, eşsiz vizyonunun, Kıbrıs Türk halkının kalplerinde ve zihinlerinde daima yaşayacağını kaydeden Özçınar, şunları ekledi:

"Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın emanet ettiği devletimizi koruyup yüceltmek, bizler için kutsal bir sorumluluk ve görevdir. Onun ideallerini yaşatmak ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını ileri taşımak, en önemli görevimizdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı bir kez daha rahmet, minnet ve sonsuz bir şükran duygusuyla anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”