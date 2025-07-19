Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, “Tam 51 yıl önce yaşanan bu mücadele, esarete karşı onurlu bir direnişin ve bağımsızlığa kavuşmanın simgesidir” dedi.

Özçınar, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bir milat olan 20 Temmuz 1974, sadece bir askeri müdahale değil; özgürlüğe, güvenliğe ve barışa atılan tarihi bir adımdır.

Faşist Yunan Cuntası’nın gerçekleştirdiği darbe ile karşı karşıya kalan Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan meşru haklarını kullanarak gerçekleştirdiği Barış Harekatı sayesinde bugün sahip olduğu özgürlük ortamına kavuşmuştur.

Tam 51 yıl önce yaşanan bu mücadele, esarete karşı onurlu bir direnişin ve bağımsızlığa kavuşmanın simgesidir.

Tarihi sorumluluğumuz, bu topraklarda barışı ve özgürlüğü tesis eden mücadele ruhunu yeni nesillere aktarmak, onları geleceğe güçlü ve kararlı bireyler olarak hazırlamaktır.

Barış Harekatı’nın kahramanları olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve saygıyla anarken, halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”