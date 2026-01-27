Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Ángela Holguin ile görüştü.

Kıbrıs temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı Cumnhurbaşkanlığı’nda ziyaret eden Holguin, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Holguin, Cumhurbaşkanı Erhürman ile yararlı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Holguin, yarınki üçlü görüşme için hazırlık ve değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Liderlerin, güven yaratıcı önlemlerle ilgili masaya öneriler getirmelerini umduğunu da ifade eden Holguin, görüşmelerin yeniden başlaması konusunda da iki tarafın endişelerini ele almaya ve çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Holguin, bugün sabah da Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelmişti.