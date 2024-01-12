Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, tüm dünyanın takdir ettiği, engin bilgi birikimi ve tecrübesiyle genç nesillere rehber olacak bir lider olduğunu vurguladı.

Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Özçınar, hayatını Kıbrıs Türk halkına adayan, halkının eşitlik ve özgürlüğü için fedakârca mücadele eden Denktaş’ın fikirleri ile daima Kıbrıslı Türklerin yoluna ışık olacağını, hafızalarda ve kalplerde ebediyen yaşayacağını belirtti.

“Emanet ettiği devletimize tüm gücümüzle sahip çıkmak ve sonsuza kadar yaşatmak, Kıbrıs Türk Halkı olarak bizlerin en önemli görevidir” diyen Özçınar mesajını, “Cumhuriyetimizin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anarken, aziz hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.” sözleriyle bitirdi.