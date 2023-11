Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, her çocuğun bir geleceği ve bir rüyası olduğunu belirterek, “Onların haklarına saygı göstermek, daha iyi bir dünya inşa etmek için ilk adımdır” dedi.

Özçınar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Çocuklar, yarının liderleri, sanatçıları, bilim insanları ve dünyayı değiştirecek olanlardır” diyerek, çocukların, sağlıklı bir yaşam sürmesi, eğitim alması, sevgi ve şefkat görmelerini sağlamanın ise herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Her çocuğun eşit bir şekilde büyümesi ve hayal kurması için onlara sevgi ve güven verilmesi, eğitim haklarının desteklenmesi ve her türlü istismara karşı korunmaları çağrısı yapan Özçınar, “Unutmayalım, her çocuğun bir geleceği ve bir rüyası vardır. Onların haklarına saygı göstermek, daha iyi bir dünya inşa etmek için ilk adımdır” vurgusu yaptı.

Dünyanın her yerindeki çocuklar için eşitlik, adalet ve sevgi dileğini paylaşan Özçınar, “Dünya Çocuk Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, tüm çocukları sevgiyle kucaklarım” dedi.