Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre Özçınar mesajında, 23 Nisan’ın çocukların neşesiyle daha da güzelleştiğini kaydetti.

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme ve gözlerindeki umut, bizlere daha aydınlık yarınlar için güç vermektedir. Bizlere düşen en önemli sorumluluk; çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak, onlara sevgi, saygı ve hoşgörü dolu bir dünya bırakmaktır. Çünkü güçlü bir gelecek, bilinçli ve özgüvenli nesillerle mümkündür.” diyen Özçınar, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı; çocuklara barış, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diledi.

Özçınar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak bu özel günü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygı, minnet ve özlemle andı.