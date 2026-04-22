23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Özgürlük İlkokulu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette Özçınar, “Çocuklar geleceğin teminatıdır” diyerek, 23 Nisan’ın anlam ve önemini vurguladı. Özçınar, bu özel günün Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan bir bayram olduğunu hatırlattı.

Karşısındaki çocukların geleceğin doktorları, öğretmenleri, avukatları ve yöneticileri olacağını belirten Özçınar, iyi bireyler yetiştirmenin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

“Öğretmensiz bir toplum olmaz” anlayışıyla öğretmenlere saygının önemine dikkat çeken Özçınar, öğretmenlerin rehberlik eden ve geleceği şekillendiren en önemli kişiler olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de değinen Özçınar, su, çevre ve enerji konularının çocukların gelecekte karşılaşacağı başlıca küresel sorunlar arasında yer aldığını belirterek, bu alanlarda sürdürülebilir çözümler üretilmesinin önemine işaret etti.

- Temsili görev dağılımı yapıldı

Ziyaret sırasında öğrenciler arasında yapılan temsili görev dağılımında, Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Cemre Ayyıldız, Güzelyurt Belediye Başkanı olurken, aynı okuldan Hazan Yırık ile Barış İlkokulu öğrencisi İsmail Kemalzade ise başkan yardımcısı olarak belirlendi.

Ziyaret, günün anısına çocuklara hediye takdim edilmesiyle tamamlandı.