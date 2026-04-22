Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tüm dünya çocuklarının daha iyi şartlarda yaşayacakları bir gelecek için çok daha fazla, daha düzgün, etik ve temiz çalışılması gerektiğini ifade etti.

KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, 23 Nisan dolayısıyla yayımladığı "Eşitlik Çocuklarla Başlar" başlıklı mesajında, çocukların; eşit sağlık, eğitim, beslenme ve konaklama koşullarına sahip olduğu bir dünya temmennisinde bulundu.

Dalkan, “Tüm mücadelemiz barış, mutluluk, sevgi içinde bir ve daha adil bir dünya ve Kıbrıs içindir” dedi.