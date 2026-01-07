Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, baharat ithalatında etkin denetimlerin artırılması, baharatlar dahil tüm riskli ürün gruplarının düzenli olarak analiz edilmesi gerektiğini kaydetti.

Oymen yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen resmi denetimlerde, birçok baharat ürününde gıdada kullanımı yasak tekstil boyaları dahil sentetik boya maddelerinin tespit edildiğinin kamuoyuna yansıdığına işaret etti.

Oymen, söz konusu riskin, yalnızca boya maddeleriyle sınırlı olmayıp, mikotoksin, pestisit ve ağır metal gibi çoklu gıda güvenliği sorunlarını da kapsadığını ifade etti.

Baharatların, renk, aroma ve görünüm kazandırmak amacıyla en sık tağşişe uğrayan ürün gruplarından biri olduğunu belirten Oymen, gıdada kullanımı yasak sentetik boyaların, uzun vadede toksik etkilere yol açabilen, insan sağlığı açısından riskli maddeler olduğunu kaydetti.

Bu ürünlerin bir kısmının ithalat yoluyla farklı pazarlara sunulmasının, söz konusu riskin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pazarı için de geçerli olabileceğini gösterdiğini ifade eden Oymen, “Bu nedenle konunun yalnızca bir ülkeyle sınırlı olmadığı, önleyici tedbirlerin zamanında alınmasının büyük önem taşıdığı açıktır” dedi.

Oymen, baharat ithalatında etkin denetimlerin artırılması, sadece zeytinyağı değil, baharatlar dahil tüm riskli ürün gruplarının düzenli olarak analiz edilmesi, denetim sonuçlarının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması, yetkili kurumlarda gıda mühendislerinin aktif görev almasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

-Tüketicilere çağrı

Oda Başkanı Oymen, tüketicilere ise, açıkta satılan, kaynağı belirsiz baharatlardan kaçınmaları, ambalajlı, etiketli ve güvenilir markaları tercih etmeleri, olağandışı renk ve yoğun parlaklığa sahip ürünlere karşı dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Gıda güvenliğinin, tek ürünle, tek analizle veya kriz sonrası müdahalelerle değil, bütüncül ve önleyici bir yaklaşımla sağlanabileceğini vurgulayan Oymen, Gıda Mühendisleri Odası olarak bu sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.