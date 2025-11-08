(Kamalı Haber) - Ülkemizde son günlerde meydana gelen galeri kurşunlamaları olaylarına bir yenisi daha eklendi. Hamitköy’de faaliyet gösteren Sami Doğan Motors isimli galeriye gerçekleştirilen kurşunlama olayına methaldar olduğu düşünülen zanlılar Hamit Altıok ve Muhammed Emiray Naifoğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun, huzurda bulunan zanlılar Hamit Altıok ve Muhammed Emiray Naifoğlu’nun “Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Meskûn Mahalde Ateş Açma, Kasti Hasar” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis, 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Ali Hoca Sokak üzerinde, ülkede turist olarak bulunan zanlılar 20 yaşındaki Hamit Altıok ve 19 yaşındaki Emiray Naifoğlu tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları 1 adet Maraton marka tabanca ile Lefkoşa'da Sakin Sami Doğan’ın işletmeciliğini yaptığı Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Erdelhun ayni tarihte bahse konu tabanca, namlusunda sıkışmış 1 adet 9 mm tabanca fişeği, sanıkların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre Kuzey Doğu istikametindeki dere yatağı içerisinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mesele ile ilgili olarak yine ayni tarihte zanlıların kaldıkları adreste 06.55 - 07.20 saatleri arasında temin edilen derdest emri gereği bir arama gerçekleştirilmiş ancak kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmamıştır. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların yapmış olduğu beyanların ve verdikleri ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ile temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.