Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tiyatro Topluluğu, 2025-2026 akademik yılının ilk oyunu “Temaşa Gecesi-3”ü sahneledi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Tiyatro Topluluğu, geçen yıl başlatılan “Temaşa Geceleri”nin üçüncüsünü DAÜ Aktivite Salonu’nda oynadı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gösteri öncesi yaptığı kısa konuşmasında üniversite öğrencilerinin sanatla iç içe olmasının önemini vurgulayarak DAÜ’nün kültür ve sanat faaliyetlerine her zaman destek vereceğini belirtti.

Gösterinin sonunda Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Tiyatro Topluluğu’na anı plaketi ve teşekkür belgesi takdim etti.