Polis, 6 Ocak’ta Lefkoşa’da bir oto galeride çalışan iki kişinin tabancayla vurulması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında M.D. (E-21) ve G.B.Ş.’nin (E-30) tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.A. (E-40), F.Y. (E-30), E.Y. (E-29) ve A.Y.(E-49) 'nin daha önce tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında ayrıca, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.B.E. (E-31), A.D. (E-49) ve E.Y. (E-29) ile olayda kullanılan motosikleti temin eden ve suç ortağı olduğu belirtilen şahsın cezadan kurtulmasını mümkün kılmak için evlerinde barındırdıkları tespit edilen B.G. (E-41), A.C.G. (E-23) ve H.K.’nin (E-37) de tutuklu olduğu anımsatıldı.

Yürütülen ileri soruşturmada, son olarak olayda kullanılan silahı temin eden ve meselede suç ortağı olarak aranan şahsın cezadan kurtulmasını mümkün kılmak amacıyla bir eve yerleştirilmesini sağladığı tespit edilen M.D. (E-21) ile söz konusu şahsa kalacak yer sağladığı belirlenen G.B.Ş.’nin (E-30) tutuklandığı duyuruldu.

Soruşturma sürüyor.