Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, dün akşam “Daha Engelsiz Bir Gelecek İçin El Ele” adıyla dayanışma balosu düzenlendi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Lord’s Palas Hotel Resorts ana sponsorluğunda ve ev sahipliğindeki geceye, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gecede, Dernek Başkanı Günay Kibrit’e, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha güçlü yer alabilmesi adına verdiği katkılar ve ortaya koyduğu vizyon nedeniyle teşekkür edildi.

Gecede yer alan, Hayriye Vurdu Organizasyonu’nun defilesine, engelli mankenler Ömer Bulduk ve Zeynep Okumuş da katıldı.

Kıtalararası tekerlekli sandalye ve dünya kupası dans şampiyonu Yeliz Güllü’nün de sahne aldığı gecede, genç dansçı Salih Karalar da performans sergiledi.

Ayrıca Antalya’da mücadele ederek, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne yeniden çıkmayı başaran Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da sahneye çıktı.

Gecenin finalinde ise sanatçı Ayşegül Zaim sahne aldı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yetkilileri, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen yönetim kuruluna, sponsor firmalara, sanatçılara, gönüllülere ve katkı koyan herkese teşekkür etti.