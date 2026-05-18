Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve Pet Line tarafından düzenlenen BC Pet Food Pet Festivali dün Alagadi Festival Alanı’nda yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre festivale, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ile CTP Milletvekili Fikri Toros ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da sevimli dostlarıyla katıldı.

Festival kapsamında köpek gösterileri, yarışmalar, aktiviteler ve sahne performansları düzenlendi.

Ayrıca KKTC Arama Kurtarma köpeği Sebil ile Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı narkotik köpekleri de gösteri sundu.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bu tür festivallerin her yaştan hayvanseveri buluşturduğunu ifade ederek, yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.