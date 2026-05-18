Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, akaryakıt desteğinin ilk taksitini (yüzde 50) ödedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 9 bin 216 üreticiye ilk taksit için 116 milyon 667 bin 486 TL verildi.

Üreticiler, desteklerini yarından itibaren akaryakıt istasyonlarından kullanabilecek.

Akaryakıt desteği 2024-2025 bitkisel üretim (kuru tarım, nadas, sulu yem bitkileri, narenciye, bağ, meyve ağaçları, zeytin, badem, harnup, sebze, sera, yağlık bitkiler, ilkbahar ve sonbahar patatesi) yapan üreticilerle, 2025 kayıtlarına göre balıkçılara katkı için verildi.