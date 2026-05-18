KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan David Dıngamajı mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Serhan Yıldıran mahkemeye olguları aktardı.

MUHACERET KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Polis, 15.05.2026 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şubede bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde toplam 1817 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

İHRAÇ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre zarfında zanlının ihraç olması için gerekli yazışmaların başlatıldığını ancak halen sonuç alınmadığını belirtti.

POLİS EK TUTUKLULUK TALEP ETTİ

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceğini belirterek 4 gün ek süre talep etti.

MAHKEMEDEN 4 GÜNLÜK TUTUKLULUK EMRİ

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.