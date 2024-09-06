Ortaköy’de bu sabah bir kişi alkollü içki tesiri altındayken motosikletliyle kaza yaptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, saat 04.00 sıralarında, Cemal Akay (E-33) 264 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki RY 961 plakalı motosiklet ile Yağmur Sokak'ta seyrederken, sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarptı ve toprak zeminde yan yatarak durdu. Soruşturma devam ediyor.

-Kamyonlara yönelik trafik denetimleri kapsamında 7 sürücü rapor edildi

Öte yandan trafik ekipleri tarafından bu sabah ülke genelinde kamyon araçlara yönelik denetimler kapsamında trafiğe çıkmaları yasak olan saatlerle trafikte bulunan 7 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan 07.00-08.00 saatleri arasında, 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonlarla trafikte seyretmeleri yasak olmasına rağmen, trafikte seyreden araç sürücüleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.