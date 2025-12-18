Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası, yanan sahaların yeniden ağaçlandırılması için daha fazla dikim yapılması gerektiğini belirtti.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün tarafından yapılan yazılı açıklamada, küresel ısınma sonucu artan sıcaklıkların, orman yangın riskini artırdığı ve atmosferdeki karbon dioksiti absorbe eden orman gibi ekosistemlerin, orman yangınları ile tahrip olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Bunun sonucu olarak da sıcaklık artışının durdurulması zorlaşıyor.” denildi.

Oksijen üreten, küresel ısınmanın temel sebeplerinden biri olan atmosferdeki karbon dioksiti absorbe eden ve pek çok canlı türüne yaşam alanı sağlayan ormanların korunması sorumluluğuna dikkat çekilen açıklamada, orman yangınları ile yanan orman alanlarındaki ağaçlandırma çalışmalarının, kaybedilen ağaçları karşılayamayacak duruma geldiği ifade edildi.

Yanan sahaların yeniden ağaçlandırılması için, çok zaman kaybetmeden, yanan fidan miktarından daha fazla dikim yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yanan sahaların ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalarının yeterli olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ülke fidanlıklarında yaklaşık 2 milyon fidan üretimi yapılabiliyorken, sadece 400-500 bin civarı fidan yetiştirildiği ve bu sayının tamamı dikilse bile yeterli olmadığı ifade edildi.

Dünyadaki enerji kaynaklarının tükenmesi, ekilebilir verimli toprakların azalması, ozon tabakasının delinmesi, iklim değişikliği, erozyon ve artan çevre kirliliği nedenleri ile dünyanın ekolojik bir krizin eşiğine geldiğine dikkat çekilen açıklamada, bu olumsuzlukların en önemli nedeninin doğal dengenin bozulması olduğu belirtildi.

Orman kaynaklarının yok edilmesinin, doğal dengeyi bozduğu vurgusu yapılan açıklamada, “Orman alanlarının usulsüz bir şekilde tarımsal kaynak vs. amaçlarla kiralanması ve ormandan çıkararak turizm amaçlı kullanılması durdurulmalıdır.” denildi.

Aşırı yağışlar ile erozyon sebebiyle birçok insan ve canlının öldüğü, evsiz ve işsiz kaldığı ifade edilen açıklamada, "Ülkede yüksek miktarda yağış sonrası yaşananlar insan eliyle yapılan hataların bariz bir şekilde ortaya çıkmasıdır.” denildi. Açıklamada ayrıca, ağaç dikiminin, su kalitesini iyileştirdiğini, sızıntı ile erozyonu azalttığını, su arzının artmasını ve tortu ile kimyasalların derelere taşınmasını önlediği belirtildi.

Erozyonun nasıl oluşabildiği hakkında bilgiler de verilen açıklamada, erozyonun bitki örtüsü tarafından engelleyebileceğine dikkat çekildi; “stepleşme ve çölleşme tamamen insan etkisi ile oluşmakta ve oluşmaya devam etmektedir.” denildi.