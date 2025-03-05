Bakanlık ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile iş birliği yapılarak, “Tarımsal Teknolojilerle Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi” hayata geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre proje kapsamında, teknik personel tarafından METOS İklim İstasyonları kurulumu gerçekleştirildi. Akıncılar’da bağ alanlarına ve İnönü köyünde zeytin bahçesine kurulan istasyonlar, tarımsal üretimde verimliliği artırmayı hedefliyor.

-“Sistem ile hastalık ve zararlıların erken tahmini yapılabilecek”

METOS İklim İstasyonları, hava sıcaklığı, nem, yağış gibi çevresel verileri gerçek zamanlı olarak toplayarak, tarımsal karar alma süreçlerini destekliyor. Bu sistem sayesinde, hastalık ve zararlıların erken tahmini yapılabilecek ve üreticilerin gerekli önlemleri alması sağlanacak.

Kurulum sürecinde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlileri teknik personeli yönlendirirken, Akıncılar köyünde uygulamalı budama eğitimi ve organik tarımla ilgili bilgilendirme çalışmaları düzenlendi. Organik tarım üretimini desteklemeye yönelik eğitimler, üreticilerin bilinçlendirilmesine ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, organik tarımda kaliteli ve güvenilir üretimi teşvik etmek amacıyla teknolojik yenilikleri desteklemeye ve çiftçileri modern tarım uygulamalarıyla buluşturmaya devam edeceğini kaydetti.