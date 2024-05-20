En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33 – 36; sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek

Önümüzdeki hafta bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 33 – 36; sahillerde 28 – 31 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi'nin 21 – 27 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre belirtilen sürede ülke alçak basınçla sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu, Çarşamba parçalı ve az bulutlu, Perşembe az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma açık ve az bulutlu, Cumartesi açık az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Pazar ve Pazartesi açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgâr kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, Perşembe ve Cuma ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.