Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilcisi Güneş Onar ile Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi beşli görüşme öncesinde bugün yeniden bir görüşme yapacakları haber verildi.

Onar ile Menelau’nun Cenevre’deki toplantı için yola çıkmadan önce bugün görüşeceklerini yazan Haravgi gazetesi, Onar ile Menelau’nun Cenevre toplantısı hazırlıklarıyla ilgili BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yla telefonda görüştüklerini de ekledi.