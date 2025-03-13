Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, sağlık sektörünün zor çalışma koşulları nedeniyle özveri ve sabır gerektiren bir alan olduğunu vurguladı.

Manga, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, sağlık çalışanlarının hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlara hizmet verdiğini belirterek, küresel salgınlar ve felaketlerle sınanan dünyada sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve onlara yönelik şiddetin engellenmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Tüm doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Manga, "Her şeyin başı sağlık" dedi.