Lefkoşa Göçmenköy’ün sevilen insanlarından Naciye Can Acemoğlu'nun beklenmedik ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu
Lefkoşa Göçmenköy’ün sevilen insanlarından Naciye Can Acemoğlu'nun beklenmedik ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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