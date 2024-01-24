Soğuk ve nemli hava geliyor... Soğuk ve nemli hava geliyor...


Gazimağusada aylardır devam eden kanalizasyon çalışmaları sonrasında bir çok bölgede kazılıp kapatılan yerler asvaltlanmayınca yollarda  oluşan çukurlar sonrası balçık tarlasına döndü.

Gazimağusa Belediyesi İmar Bölümü’nün denetim yapmaması sonrasında geç yapılan asvaltlamar  vatandaşlara çile çektirmeye  devam ediyor .

Ergün Yahat