

Gazimağusada aylardır devam eden kanalizasyon çalışmaları sonrasında bir çok bölgede kazılıp kapatılan yerler asvaltlanmayınca yollarda oluşan çukurlar sonrası balçık tarlasına döndü.

Gazimağusa Belediyesi İmar Bölümü’nün denetim yapmaması sonrasında geç yapılan asvaltlamar vatandaşlara çile çektirmeye devam ediyor .

Ergün Yahat