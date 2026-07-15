Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na yeni asgari ücretin insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir düzeyde belirlenmesi çağrısında bulundu.

Atan yazılı açıklamasında, Komisyon’un yarınki toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunarak, belirlenecek yeni asgari ücretin çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve alım gücünü koruyabilecek seviyede olması gerektiğini söyledi.

Atan, son dönemde yaşanan yüksek enflasyon, dövizdeki dalgalanmalar ve temel tüketim ürünlerine gelen zamların çalışanların yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade etti.

- “Hayat pahalılığı göz ardı edilmemeli”

Asgari ücretin yalnızca bir maaş değil, binlerce ailenin yaşam standardını doğrudan etkileyen sosyal bir hak olduğunu kaydeden Atan, komisyonun kararını alırken hayat pahalılığı verilerini ve vatandaşın gerçek yaşam koşullarını dikkate alması gerektiğini belirtti.

“Bugün markette, akaryakıtta, kiralarda ve temel ihtiyaç kalemlerinde yaşanan artış ortadadır. Çalışanların alım gücü her geçen gün düşüyor.” diyen Atan, belirlenecek yeni asgari ücretin çalışanı enflasyona ezdirmeyecek bir seviyede olması gerektiğini dile getirdi.

Asgari ücretin sadece açlık sınırını değil, insan onuruna yaraşır yaşam koşullarını da gözetmesi gerektiğini belirten Atan; çalışanların barınma, beslenme, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ücret politikasının benimsenmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Atan, “İnsanlar ay sonunu nasıl getireceğini düşünmemeli. Çalışan emeğinin karşılığını almalı, ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir gelire sahip olmalıdır. Asgari ücret belirlenirken sadece işveren maliyetleri değil, çalışanların yaşam maliyeti de dikkate alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

- “Komisyon tarihi bir sorumluluk taşıyor”

Alınacak kararın binlerce çalışanın ve ailesinin yaşamını doğrudan etkileyeceğini belirten Atan, komisyonun siyasi ya da ekonomik baskılardan uzak, tamamen toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Asgari ücret masasında alınacak kararın sadece bugünü değil, gelecek dönemde çalışanların yaşam kalitesini de belirleyeceğini kaydeden Atan, “Bu nedenle komisyon üyelerinin vicdani sorumlulukla hareket edeceğine inanmak istiyoruz.” dedi.

“Bugün verilecek karar, sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal adalet açısından da büyük önem taşımaktadır.” diyen Atan, çalışanların beklentisinin hak ettikleri yaşam koşullarını sağlayacak adil bir ücretin belirlenmesi olduğunu belirtti.