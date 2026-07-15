Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan Şanlı Erenköy Destanı’nın sembol kuruluşu Erenköy Mücahitleri Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu, 11 Temmuz Cumartesi günü Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lokali’nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda başkanlık için tek aday olarak gösterilen Prof. Dr. Salih Saner ve yönetim kurulu, üyelerin oy birliğiyle göreve seçildi.

Seçimin ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Salih Saner, mücahitlere ve üyelere teşekkür ederek yeni döneme ilişkin misyon ve vizyonunu paylaştı. Saner, geçmişine ve taşıdığı tarihi sorumluluğa yakışan, herkesin parçası olmaktan gurur duyacağı güçlü ve saygın bir Erenköy Mücahitleri Derneği oluşturmanın en önemli hedefleri olduğunu vurguladı.

Yeni yönetim kurulunda yer alan diğer isimler ise; Çağıl Bozer, Prof. Dr. Hasan Galip, Arzu Erçıkan Nezir, Özgür Arıkan, Özgür Özbilir, Mustafa Abitoğlu, Cem Boran, Aslı Erçıkan, Okan Donangil ve Erol Değgin oldu.