Gazimağusa'da ölüm tehdidiyle para isteyen kişilere yardımdan bir kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, 18 Aralık'ta bir işletme sahibi ve oğlunu whatsapp uygulaması üzerinden arayan ve kendisini Türkiye'de faaliyet gösteren bir suç örgütü lideri olarak tanıtan kimliği meçhul şahıs, kendilerine 150 bin dolar ödememeleri halinde söz konusu şahısları öldürecekleri yönününde tehditte bulundu.

PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen ve konu iş yeri sahiplerine ait bilgilerle iş yeri konumunu söz konusu şahsa gönderdiği tespit edilen E.K.(E-37) dün saptanarak, tutuklandı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi'ne bugün çıkarılan zanlı hakkında tahkikat amaçlı olarak bir gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verildi.

Soruşturma devam ediyor.