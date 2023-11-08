Güney Kıbrıs’ta artan okul içi şiddet olaylarının endişe verici boyuta ulaştığı, öğretmenlerin “çalışma alanlarında can güvenliği olmadığı” gerekçesiyle eyleme hazırlandığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Baf Teknik Lisesi’nde iki hafta önce çıkardıkları olaylar ile iki öğrencinin yaralanmasına sebep olan 6 öğrenci, dün okuldan atıldı. Okulla ilişiği kesilen öğrencilerden birinin önceki gün sınıftaki öğretmenin başına sandalye fırlatarak yaralanmasına sebep olduğuna dikkat çekildi.

Mağusa bölgesindeki bir ilkokul öğrencisinin velisi ise çocuğunun okul önünde başka bir veli tarafından itilip tekmelendiği, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin velisi ise müdür yardımcısının çocuğunun saçını çektiği şikâyetinde bulundu.

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK), açıklama yayımlayarak “yeni şiddet dalgasının, eğitimcilerin çalışma alanlarında güvenlikleri olmadığını gösterdiğini, Eğitim Bakanlığı’nın işveren olarak öğretmenlerin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu” belirtti. Sendika, gerekli önlemler alınmaması halinde tepki önlemi alacakları uyarısında da bulundu.