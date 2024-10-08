İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gardiyanlık mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek, bu görevi özveriyle sürdüren tüm gardiyanların özel gününü kutladı.

Oğuz, gardiyanlığın “en zorlu” meslek gruplarından biri olduğunu belirterek, “Geçmiş yıllarda çalışma koşullarında zorluklar yaşandığını, ancak zamanla bu şartların iyileştirildiğini” söyledi.

Gardiyanların sadece cezaevi içerisinde değil, günlük hayatlarında da büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Oğuz, gardiyanların iç güvenliği sağlama konusunda canları pahasına görev yaptıklarını ve bu sorumluluğu meslek içi eğitimlerle destekleyerek başarı elde ettiklerini söyledi.

Cezaevlerindeki mevcut şartların “genel olarak iyi” olduğunu kaydeden Oğuz, artan mahkum sayısının bazı sorunlara yol açtığını ancak bu durumun farkında oldukları, çözümü için çalıştıklarını dile getirdi.

Oğuz, görevini fedakarlıkla yerine getiren, emekli olan ve halen görevdeki tüm gardiyanların Dünya Gardiyanlar Günü'nü kutlayarak, bu zorlu meslekteki emekleri için teşekkür etti.