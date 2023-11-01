Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Öğretmenler Yasası ve bağlı tüzüklere aykırı idari işlemler yapıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eyleme Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) da destek verdi.

Öğretmenlerin maaşlarına yapılan "haksız" kesintilerin geri ödenmesi için bakanlığa 48 saat süre verdiklerini açıklayan sendika, öğretmenin motivasyonunun düşmesine sebep olduğu gerekçesiyle bakanın istifasını talep etti.

Bakanlığa sendikanın taleplerine ilişkin bir de dilekçe verilen eylemde, bakanlık önüne çekiç ve tuvalet kağıdı bırakıldı.

-Baybora

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, eylem sırasında yaptığı konuşmada, Öğretmenler Yasası ve yasaya bağlı tüzüklere aykırı idari işlemler yapıldığı gerekçesiyle bakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptıklarını ifade etti.

Eğitimdeki sorunlar yanında Milli Eğitim Bakanının “antidemokratik” uygulamalarının eğitimde kaosa neden olduğunu ifade eden Baybora, eğitimde yaşanacak olumsuzlukların sorumlusunun Nazım Çavuşoğlu olacağını dile getirdi.

Bakanlığın gayri yasal davrandığını ve öğretmenlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savunan Baybora, “Öğretmen boyun eğmiyor, ders veriyor” dedi.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Bırak Maviş de, okullar dökülürken, bakanın yasal olmayan uygulamalarından dolayı burada olduklarını söyledi.

Maviş, okulların yüzde 78’inin çürüdüğünü ve bunların ya güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerekirken okulların sadece yüzde 1’inde ihaleye çıkıldığını belirtti. İskele ve Girne’de yabancı öğrencilerin arttığına işaret eden Maviş, öğretmenin mutsuz, tükenmiş, usanmış ev yalnız bırakılmış bir şekilde görevinin başında olduğunu belirtti.

“Hizmet içi kurslara öğretmen katılmadı” gerekçesiyle maaş kesintisi yapılmasını “kötü niyet” olarak niteleyen Maviş, bunun yasal olmadığını ve bakanlığın böyle bir yetkisi olmadığını söyledi. “Öğretmen boyun eğmez, para ile baskı altına girmez ama öğretmensiz de eğitim olmaz” diyen Maviş, hizmet içi kursların eğitim mi, ceza mı olduğunu sordu.

Eğitime verecek bir şeyi kalmayan Milli Eğitim Bakanının öğretmene ceza vermek için çalıştığını savunan Maviş, yaratılan kaosun ve yapılan yanlışın düzeltilmesi için bakanlığa 48 saat müddet verdiklerini söyledi.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, eğitim ve okullardaki sorunlara değinerek, uygulamalarını eleştirdiği bakana “öğretmene baskı yapıyor” eleştirisinde bulundu.

Eylem, öğretmenin özlük haklarına, eğitime, geleceğe, öğretmene sahip çıkmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

-Ortak açıklama

KTÖS ve KTOEÖS’ün ortak basın açıklamasını KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı okudu.

Açıklamada, eğitimde ve okullardaki eksikliklere işaret edilerek, öğretmene bilinçli saldırı yapıldığı savunuldu. Bakan tarafından öğretmenin itibarsızlaştırıldığı ve 400’e yakın öğretmenden kesinti yapıldığı kaydedildi.

Bakanlığa “öğretmene düşmanca davranma” eleştirisi yapılan açıklamada, öğretmenin iyi niyetinin de bir sonu olduğu ve yapılanlara karşı hukuk önünde hesap sorulacağını belirtildi.