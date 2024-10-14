(Kamalı Haber) Beraberlerindeki 4 çocukla polise sığınan Suriyeli kadınlar Hasna Alavi Aleyya (22) Radiye Brek (26) ve Fatma Hammudi Sahyuni (23) askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan bugün sabah Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların, 7, 5,3 yaşlarında ve 40 günlük bir bebekle ülkeye geldikleri açıklandı.

Polis, 13.10.2024 tarihinde, saat 23:30 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu'na gelerek ülkelerine gitmek istediklerini beyan eden Suriye uyruklu zanlıların yapılan soruşturmada gün saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da henüz tespit edilemeyen bir yerden, beraberlerinde bulunan çocukları yaşları 7 ile 40 günlük arasında değişen dört çocuklarıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden hareket ederek 1. Derece Askeri Yasak Bölge'ye gizlice girip ihlal ettikten sonra KKTC topraklarına giriş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, 3 zanlının çocuklarıyla birlikte 3 gün süreyle öğrenci yurdundan tutuklu kalmasına emir verdi.