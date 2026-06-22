Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ciddi darp sarhoşluk rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket" suçlarından M.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Kardeşini Şişeyle Yaraladığı İddia Edildi

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Halil İbrahim Gizmen mahkemeye olguları aktardı. Polis, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Çankaya sokak üzerindeki bir ikametgahın önünde nefesinde 130 mlgr alkollü içki tesiri altında iken elinde bulundurduğu ve tecavüzkar alet olan camdan mamul boş içki şişesini alkol içmesini engellediği gerekçesi kardeşi M.A.'nun sağ omuzuna vurmak suretiyle yatay şekilde 4 santim kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını söyledi.

Olay Yerinde Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır

Polis, zanlının olay yerine gelen ekipleri görünce 'ben hata yapmadım' diye bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yapıp ellerini gelişi güzel sallamak sureti ile de uygunsuz tavır harekette bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanarak tutuklandığını kaydetti.

Kamera Görüntüleri İncelenecek

Polis, mesele ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu, belirterek üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.