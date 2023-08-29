Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Sekreteri ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, "30 Ağustos Türk milletinin azminin büyük zaferle taçlandırıldığı kahramanlık bir destanıdır" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Hasipoğlu şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Türk milletinin azminin büyük zaferle taçlandırıldığı kahramanlık bir destanıdır.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk Ordusu’nun uzun yıllar boyunca verdiği zorlu mücadeleler sonucunda Türk Ulusu zafere ulaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz temelleri atılmıştır.

30 Ağustos 1922’de özgürlüğüne ve ülkesine göz dikilen asil Türk halkı kadın, yaşlı, çocuk demeden cepheye koşmuş ve tarihe adını altın harflerle yazmıştır.

Gücünü ve bekasını birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükran ve minnetlerimizi sunarken, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla anar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım."