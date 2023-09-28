ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le BM’nin Kıbrıs sorunundaki temsilci rolünü üstlenebilecek bir isim sunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Nuland Masaya İsim Koydu” başlığıyla yer verdiği haberinde, ABD’nin erken zamandan bu yana Kıbrıs sorunuyla ilgili BM temsilcisi atanması konusunu destekleyen ülkelerden olduğunu ve perde gerisinde yoğun bir şekilde hareket ettiğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen Salı günü Ulusal Konseyi bilgilendirmesi sırasında söylediklerinin oldukça ilginç ve açıklayıcı olduğunu yazan gazete, Nuland’ın BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde yaptıkları görüşmede, yalnızca Hristodulidis’in tezlerini dinlemekle yetinmediğine işaret etti.

Nuland’ın BM’nin Kıbrıs sorunundaki temsilci rolünü üstlenebilecek kişiye yönelik spesifik bir öneriyle ortaya çıktığını kaydeden gazete, Rum kesiminin ise Türkiye’nin bu hususta negatif olmaya devam edemeyeceğini düşündüğünü iletti.

Çeşitli yönlerden yapılan baskılar yüzünden Türk tarafının bir temsilci atanmasını kabul etmek için yollar aradığının tahmin edildiğini yazan gazete, buna paralel olarak Türk tarafının başlangıçtaki tutumunu değiştirmek ve temsilci atanmasını kabul etmek için bahaneler aradığını da iddia etti.

Hiç kimsenin (BM, BM Güvenlik Konseyi üyeleri veya AB) temsilci konusunda Türkiye ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında farklı bir tez olduğunu düşünmediğini de öne süren gazete, konuyla ilgili olarak Türkiye’yi pozitif, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ise çekinceli olarak gösterme hareketine kimsenin inanmadığını ileri sürdü.

Hrsitodulidis’in BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesiyle yaptığı görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin bu konudaki olumlu yaklaşımlarını kayda geçirdiğini de yazan gazete, Türklerin enerji konusunun Kıbrıs sorunu ve temsilci konusuyla ilişkilendirilmesine dair yeni bir hamlede bulunmasının göz ardı edilmediğine de işaret etti.

Bunun önümüzdeki günlerde, Kıbrıs Türk tarafının temsilci atanması konusunda görüşünü ortaya koyacağı zaman netleşmesinin beklendiğini belirten gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın zamana oynadığının görüldüğünü ileri sürdü.

Tatar’ın ilk önce BM Genel Sekreterine geçen Pazartesi gününe kadar görüşünü ortaya koyacağını söylediğini, daha sonra ise bu hafta sonuna gönderme yaptığını yazan gazete, Türkiye’nin ise Kıbrıs sorunuyla ilgili hareketlerini AB ve ilerleme raporuyla ilişkilendirdiğinin açık olduğunu savundu.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in tek taraflı güven yaratıcı önlemler açıklamaya hazır olduğunu yineleyen gazete, bunun Türk tarafının temsilci konusuyla ilgili açıklayacağı şeylere bağlı olacağını öne sürdü. Gazete, Hristodulidis’in Rum siyasi liderliğinin önünde, enerji konusunun söz konusu olmadığını söylediğini de ekledi.