Rum İstatistik Enstitüsü, Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 2,7’lik kesiminin ciddi anlamda maddi ve sosyal yoksunluk içerisinde yaşadıklarını açıkladı.

Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Enstitüsü’nün 2022 yılına ilişkin verilerinin, nüfusun 2,7’lik bir oranına denk gelen 24 bin kişinin ciddi maddi ve sosyal yoksunluk içerisinde yaşadıklarını açıkladığını yazdı.

Gazete, söz konusu araştırmanın ev kirası, elektrik ve su faturaları ödenmesi gibi ekonomik maddelerin yanı sıra, internet erişimi, yeni kıyafet alımı, iki çift yeni ayakkabıya sahip olma ve her hafta kendi öz bakımı için para harcayabilme gibi sosyal kriterleri de içerdiğini belirtirken, yüzde 2,7’lik oranda bulunan kişilerin bu 13 kriterden en az 7’sinden yoksun olduklarını aktardı.