Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret ederek, güncel konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre toplantıya, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora ve KTÖS Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin sendikal görüş ve önerilerini Niyazi Kızılyürek ile paylaştı.

Açıklamada, Maviş’in, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen 2022 Türkiye Raporu’na da değinerek, “raporda Türkiye’deki demokratik gerilemeye dikkat çekildiğini, nefret söylemi, gericilik ve ayrımcılık ile ilgili endişelerin Kıbrıs’a protokoller aracılığı ile taşındığını ifade ettiği ve toplumsal tehlikeyi işaret ettiği” kaydedildi. Maviş, iki toplumlu iki kesimli federal bir yapıyı işaret eden raporun, görüşmelere geri dönme çağrısı yapmasını “olumlu” olarak nitelendirdi.

Maviş, “Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasi eşit kurucusu olduğuna” işaret ederek, “toplumun yerinin Avrupa Birliği olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımını kolaylaştırma çabalarını hızlandırmaktan hem Avrupa Birliği’nin hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sorumlu olduğunu” belirtti.

Maviş, Kıbrıslı Türklerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki” haklarına yönelik hazırlanan önerilerin “olumlu” bir başlangıç olacağı görüşünü savundu.

Maviş, bu bağlamda Avrupa Komisyonu’nun “Yeşil Hat Tüzüğü”; “Mali Yardım Tüzüğü” ve bir türlü yasalaşamayan “Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nü” yeniden ele alması gerektiği belirtilirken, okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin Erasmus+ Programı’na, üniversitelerin de Bologna sürecine dahil olması için Avrupa Komisyonu’nun “Eğitim ve Kültür Tüzüğü” hazırlayarak Kıbrıs Türk toplumunun eğitim vizyonunun genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkçe’nin resmi AB dili olması için yapılan çalışmaları desteklediklerini de ifade eden Maviş, Rum makamlarınca çıkarılan çeşitli zorlukların ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alamaması sorununun “bir an önce çözülmesi” gerektiğine işaret etti.

Maviş, “her iki toplumun geleceğinin Avrupa Birliği çatısı altında, birleşmeden yana olduğunu” belirterek, “çözüm ve barış için adanın her iki tarafındaki çözümsüzlükten faydalananlarla mücadele edeceklerini” kaydetti.

Kızılyürek’in AP vekili seçilmesiyle Kıbrıs Türk toplumunun taleplerinin “daha görünür ve duyulur” olduğu görüşünü savunan Maviş, AP’de daha güçlü ses verebilmek için gelecek yılki seçimlerin bir “fırsat” olduğunu, parlamentoda siyasi eşitlik oranına denk Kıbrıslı Türk vekili sayısına ulaşılmasının çözüm için “önemli bir mesaj” olacağını savundu.

Maviş, Kıbrıslı Türklerin AB içerisinde seçme ve seçilme haklarını kullanmasının kolaylaştırılması gerektiğini de kaydetti.