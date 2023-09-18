Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in, DİSİ'yi hükümete katmakta ısrar ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığı’na seçilmesinin üzerinden daha 7 ay geçmemesine rağmen, bazı kabine üyeleri tarafından bile kalitesinin sorgulanmaya başladığını belirttiği Nikos Hristodulidis’in, defalarca ret cevabı almasına rağmen DİSİ liderliğine yeniden hükümetine katılma çağrısı yaptığını yazdı.

Gazete, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ve diğer birinci sınıf DİSİ’lilerin aylardır, partinin muhalefette kalacağını açıkça ortaya koyduğunu hatırlatarak buna rağmen Hristodulidis’in ısrarla DİSİ’nin resmî olarak hükümetine katılması çağrısı yapmaya devam ettiğini belirtti.

Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in daha önce “SİRİZA gibi platformlarla işlememesi gerektiğini” belirttiği DİSİ’yi “yeniden birleştirmek için inisiyatif alacağını” söylediği hatırlatılan haberde Hristodulidis’in bu açıklamadan cesaretle ve belki Anastasiadis ile iş birliği içerisinde DİSİ’lilere hükümeti içerisinde birleşme çağrısı yaptığı kaydedildi. Ancak eski bir DİSİ’li bakana göre, bu çağrının gerçekte, ortak bir şantaj olarak işlediği belirtildi.

Gazete, Hristodulidis hükümetinin küçük istisnalar dışında ağırlıklı olarak 2021’de seçilmeyi başaramamış ikinci ve üçüncü sınıf DİSİ’lilerden, DİKO ve DİPA’nın bazı unutulmuş parçalarından ve seçim ofisi üyelerinden oluştuğunu, tutarlılığı olmadığını, siyasi açıdan mustarip ve net bir ekonomi yönelimi bulunmadığını aktardı.

Haberde ırkçı saldırı ve mitinglere bakıldığında mülteci meselesini yönetmekte başarısız olduğu görülen hükümetin, pahalılık konusunda ise tamamen sınıfta kaldığı ve ekonomik krizin, Rumların KKTC’den alışverişe yönelmesiyle siyasi boyut kazandığı kaydedildi. Bugün sadece DİKO, DİPA ve EDEK’in oyları ile meclisten hiçbir şey geçiremeyen Hristodulidis hükümetinin ancak DİSİ ve meclisteki grubu ile hükümet edebileceğine dikkat çekildi.

DİSİ’yle muhtemel bir iş birliğinin Hristodulidis’e bir de siyasi bonus kazandıracağına dikkat çeken gazeteye göre, DİSİ kabinede olursa bu otomatikman 2028’e kadarki başkanlık sürecinde Hristodulidis’e destek vereceği, ilaveten belki ikinci dönem başkanlığı da getirebileceği anlamına geliyor.