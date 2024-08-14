Nijerya'nın Lagos eyaletinde trafik kazasının ardından yangın çıkan minibüsteki 12 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Lagos Eyaleti Sözcüsü Florence Okpe, yaptığı açıklamada, eyaletin Lagos-Ibadan kara yolundaki Ogere bölgesinde aşırı hız yapan minibüsün kontrolden çıkıp kaza yapmasının ardından yangın çıktığını belirtti.
Okpe, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Okpe, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.
Kaynak: rss