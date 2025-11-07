Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 176'ya çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 21 eyalete bağlı 102 bölgede yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak-5 Kasım'da 8 bin 367 şüpheli Lassa vakasının görüldüğü ve yapılan testlerde bunlardan 955'inin pozitif çıktığı kaydedildi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 176'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, virüsten en çok etkilenen yaş grubunun 21 ila 30 olduğu ifade edildi.

- Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.