Abuja, 16 Mart 23 (TAK): Batı Afrika ülkesi Nijerya, terör örgütü saldırıları nedeniyle çekildiği Birleşmiş Milletler (BM) barışı gücü operasyonlarına 10 yıl aradan sonra yeniden katıldı.
BM Abyei için Geçici Güvenlik Gücü (UNISFA) Komutan Vekili Benjamin Sawyerr, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijeryalı askerlerin BM Barışı Gücü operasyonlarına geri döndüğünü belirtti.
Sawyerr, Nijeryalı askerlerin göreve başlamasıyla UNISFA'nın sekiz kontenjanlı birliklerine katkıda bulunan ülkelerin tamamlandığını ifade etti.
Benjamin Sawyerr, askerlerin BM'nin temel değerleri olan dürüstlük, tarafsızlık, profesyonellik, cinsiyet ve çeşitliliğe saygı çerçevesinde faaliyet göstermeye devam edeceğini söyledi.
Nijerya, ülkedeki terör örgütleriyle mücadele etmek için 2013'te BM Barış Gücü operasyonlarından çıkmıştı.
(AA/ÖZ/YIL)