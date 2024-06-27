Netflix platformunda ilk kez bir Kıbrıslı Rum yapımı sinema filminin gösterime gireceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Stelana Kliris tarafından yazılıp yönetilen ve başrollerinde Harry Connick Jr., Agni Scott ve Ali Fumiko Whitney’in yer aldığı “Find Me Falling” isimli romantik komedi filminin 19 Temmuz’da gösterime gireceğini yazdı.

Haberde, filmin Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) faaliyet gösteren “Jupiter Peak Productions” ile Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Meraki Films” ortak yapımı olduğu ifade edildi.