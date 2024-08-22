İsail devlet televizyonu, Netanyahu'nun anlaşma için Mısır-Gazze sınır hattının kontrolünü İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasında bırakacağını kabul ettiğini ileri sürdü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile hafta başında yaptığı görüşmede İsrail ordusunun, Hamas ile varılacak olası esir takası ve ateşkes mutabakatının ikinci aşamasında Gazze-Mısır sınır hattı "Philadelphi Koridoru'ndan" çekilmesi konusunda anlaştığı iddialarını reddetti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ordunun, Gazze-Mısır sınır hattından çekileceği yönünde İsrail devlet televizyonu KAN’da çıkan haberin “doğru olmadığını” belirterek, İsrail kabinesi tarafından tanımlanan “tüm savaş hedeflerine ulaşılması" konusunda kararlı olunduğunu açıkladı.

Hedefler kapsamında "Gazze Şeridi'nin güneyinin güvence altına alınması" ifadesiyle Mısır sınırında yer alan Philadelphi Koridoru’ndaki İsrail'in kontrolüne atıf yapıldı.

Buna karşın KAN, Netanyahu’nun ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 20 Ağustos'ta yaptığı görüşmede, İsrail ordusunun Hamas ile varılacak olası esir takası ve ateşkes mutabakatının "ikinci aşamasında" Philadelphi Koridoru’ndan çekilmesi konusunda anlaştığını bildirdi.

Ayrıca Hamas ve Kahire'nin müzakerelerin ilk gününden itibaren "olası ateşkes ve esir takası mutabakatının ilk aşamasında İsrail'in Gazze-Mısır sınır hattından çekilmesini talep ettiğinin" altı çizildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de ev sahibi ülke, Katar, ABD ve İsrail heyetinin katılımıyla 22-23 Ağustos'ta dolaylı ateşkes müzakereleri yapılması bekleniyor.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

Netanyahu'nun anlaşmaya eklediği ve ön şart olarak sunduğu maddeler arasında, "İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru ve Gazze Şeridini kuzey-güney hattında bölen Netzarim Koridorunda hakimiyetini sürdürmesi" yer alıyor.

İsrail basını, ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ile 21 Ağustos'ta yaptığı telefon konuşmasında İsrail Başbakanı'nı ateşkes için Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeye ikna etmeye çalışacağını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı. Ateşkes müzakereleri aylardır devam ederken İsrail'in saldırılarının gölgesinde Gazze Şeridi'ndeki insani felaket her geçen gün derinleşiyor.