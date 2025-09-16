Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İrsen Küçük Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle yaptığı ziyarette, Tatar’a merhum Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük ve kızı Gözde Küçük eşlik etti.

Sınıfları ziyaret eden Tatar, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet ederek, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.