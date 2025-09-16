Girne’de dün saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda, V.Ç (K-56) isimli şahıs, bir site içerisinde aracını hatalı park ettiği gerekçesiyle kendisini uyarmaya gelen polis ekibine yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Ardından olay yerinde bulunan bir polis memuruna gelişigüzel vurarak darp eden V.Ç, görevli polisi görevinden men etti.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

-KKTC'de izinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından KKTC genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, yasal statüsü olmaksızın ikamet izinsiz olarak ülkede bulunduğu tespit edilen dört kişi tutuklandı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.